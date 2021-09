Depois de um ano de pausa, marcado pela pandemia, a 17.ª do Out.Fest dividiu-se este ano em duas partes, a primeira das quais já realizada em junho e a segunda, hoje anunciada, a acontecer entre 4 e 9 de outubro.

Um dos nomes que sobressaem da programação é o da compositora francesa Éliane Radigue, uma das mulheres pioneiras na música eletrónica, atualmente com 89 anos e mais de 60 anos de carreira.

A autora não estará no Barreiro, mas a sua obra será apresentada no festival por "intérpretes da confiança absoluta" dela, sublinha a organização, nos dias 4 e 5 de outubro, no Museu Industrial da Baía do Tejo e na Igreja de Santa Maria.

Caroline Profanter irá apresentar "Kyema", "meditação sónica paciente e única" inspirada no "Livro Tibetano da Vida e da Morte", enquanto Julia Eckhardt e Enrico Malatesta conduzirão três peças da série "Occam Ocean", para viola e percussão.

Julia Eckhardt, intérprete e programadora, estará ainda à conversa com o público no Barreiro para falar sobre Éliane Radigue, com quem colabora há vários anos.

A programação de outubro do Out.Fest contará ainda com mais de uma dezena de propostas, a maioria da música portuguesa, nomeadamente com o percussionista João Pais Filipe, que atuará com o peruano Manongo Mujica, com quem esteve a trabalhar em residência artística no Barreiro.

A eles juntam-se ainda Lump, de João Almeida & Mariana Dionísio, João Sarnadas, Serpente (Pedro Sousas e Margarida Garcia) ou DJ Nigga Fox.

Pelo Barreiro vão passar ainda os britânicos Space Afrika e Still Housse Plants e a artista francesa Jessica Ekomane.

A biblioteca municipal e o auditório Augusto Cabrita são dois outros espaços que acolherão o Out.Fest.