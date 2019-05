Apesar de não conseguido um lugar no final do Festival Eurovisão da Canção, agenda para este sábado, dia 18 de maio, Conan Osíris continua a somar elogios na imprensa internacional. Esta sexta-feira, dia 17 de maio, o jornal The Guardin dedicou um artigo ao músico português.

A reportagem é assinada pela jornalista Bárbara Borges de Campos, que conversou com o cantor em Berlim, no final de março. O jornal britânico começa por apresentar Conan Osíris como um "extravagante ‘outsider’" que foi "rejeitado pela Eurovisão".