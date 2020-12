Em declarações à agência Lusa, a propósito da apresentação da programação daquele teatro, que completou 124 anos em setembro, Victor Mendes (CDS-PP) explicou que a cantora Aurea atua no dia 8 de janeiro e o concerto de Páscoa, intitulado "À Luz do Tenebrário", ocorrerá em março, ainda em data a definir.

Pelo meio, segundo o autarca daquele concelho do distrito de Viana do Castelo, a programação entre janeiro e março de 2021 incluirá concertos de música clássica, jazz, espetáculos de teatro, teatro de revista e para bebés, dança contemporânea entre outros eventos.

Vítor Mendes adiantou que o investimento municipal nos 28 espetáculos que compõem a programação do primeiro trimestre de 2021 é de 95 mil euros.

Referiu ainda que alguns dos espetáculos dos próximos três meses foram cancelados durante a primeira vaga da pandemia de COVID-19, obrigando ao seu reagendamento.

Victor Mendes destacou ainda a inauguração da requalificação do salão nobre do teatro, num investimento de 30 mil euros, que "permitiu criar um novo espaço que ficará aberto ao público e que poderá receber eventos culturais".

"A requalificação que foi feita dignifica o teatro e a cultura. É uma mais valia para o teatro, que tem uma função muito importante do ponto de vista cultural no concelho e na região. É um espaço que se pretende dinâmico, aberto não apenas para os dias de espetáculo, mas para outras iniciativas de âmbito cultural", referiu, destacando que a requalificação do salão nobre foi feita com "o apoio técnico de um 'designer' do concelho".

A obra insere-se no programa comemorativo dos 124 anos do teatro, celebrados em setembro.

O autarca explicou que a intervenção permitiu a instalar no salão nobre algum espólio municipal, como um piano, espelhos antigos e algumas obras de arte.

O Teatro Diogo Bernardes, de estilo italiano, foi construído em 1893, e inaugurado em 1896, tendo sido remodelado e renovado em 1999. Tem capacidade para acolher 310 espectadores.