A violoncelista Isabel Vaz, filha do pintor, e o pianista Vasco Dantas vão interpretar obras de Beethoven e Mussorgsky.

Nascido em Madalena, Vila Nova de Gaia, em 1922, Isolino Vaz formou-se na Escola Superior de Belas-Artes do Porto (ESBAP), foi professor e recebeu os prémios e a medalha da ESBAP, por várias vezes, assim como os prémios Legado Ventura Terra, Rotary Club, José Malhoa, da Sociedade Nacional de Belas Artes, da Academia Nacional de Belas-Artes, e do Salão Nacional de Caricatura.

Expôs e ilustrou, ao longo de toda a carreira, que se estendeu por mais de cinco décadas. Foi selecionado pelo Centro de Arte Contemporânea do Norte na sequência do levantamento da Arte Moderna do Século XX, na década de 1970, executou a medalha comemorativa do primeiro aniversário do 25 de Abril ("Povo") e foi incluído no Dicionário Bibliográfico de artistas portugueses do século XX, de Michael Tannock, pubicado em Londres, em 1978.

É autor, entre outras obras, dos vitrais para a Igreja de Santo Ildefonso, no Porto, e para a Capela do Monte da Virgem, em Gaia, do fresco do Tribunal do Comércio, no Palácio da Justiça do Porto, do óleo para o Altar-Mor da igreja do Louro, em Famalicão, do retrato de Bento de Jesus Caraça, e de uma das mais conhecidas (e premiadas) caricaturas de Camilo Castelo Branco.

Morreu em Lisboa, em julho de 1992.

O recital em sua homenagem, no dia 29 de maio, tem início no Auditório Municipal de Gaia às 18h00, é de entrada gratuita, mas sujeito a marcação pelo endereço isolinovaz@gmail.com ou pela página de facebook do evento.

As comemorações do centenário do pintor e professor Isolino Vaz são uma iniciativa da Associação Amigos de Gaia, com o apoio do Município de Gaia.