O concerto de Melanie C no Capitólio, em Lisboa, no próximo dia 28 de abril, foi adiado para 21 de janeiro de 2022 devido à situação pandémica, anunciou hoje a organização.

"Face à evolução da pandemia, a data em Portugal, que marcava o arranque da digressão europeia de apresentação do álbum homónimo editado em Outubro de 2020, foi adiada para o início no próximo ano, à semelhança das restantes, agendadas para Espanha, França, Alemanha, Itália, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Holanda e Reino Unido", pode ler-se no comunicado hoje divulgado. Os bilhetes já adquiridos para o espetáculo da antiga Spice Girl são válidos para a nova data.