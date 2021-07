A 22.ª edição do evento realiza-se em vários espaços da cidade, nomeadamente no castelo, no parque desportivo e no Espaço Nora, com espetáculos de teatro, novo circo, música e tertúlias culturais, de quarta-feira a sábado, até ao dia 24 deste mês.

Segundo o programa, o concerto inaugural do evento, protagonizado por Moullinex, está marcado para sexta-feira, às 22h00, no Parque Desportivo de Serpa.

Na área da música, estão ainda previstos espetáculos com Silly, no sábado, no Espaço Nora, e com Dada Garbeck, no dia 17, e Sara Correia e Luís Tringacheiro, no dia 24, ambos no parque desportivos.

Já o espetáculo “Gente do mar”, pela companhia de novo circo Laboratório, com Bruno Miguel Rosa, Miguel Tira-Picos e Mónica Alves, construído especialmente para o evento, sobe ao palco instalado no castelo no dia 23, às 22h00.

Para o dia 16, às 22h00, também no castelo de Serpa, está prevista a estreia da mais recente produção da Companhia de Teatro Baal17, anfitriã do Noites na Nora, intitulada “Passadeira vermelha”.

“Nosocómico”, pelo Teatro das Beiras, no dia 14, “Zona”, pelo Projeto Ruínas, no dia 15, “Máquina de Encarnar”, pelo ASTA – Teatro e Outras Artes, no dia 21, e “Atores de boa fé”, pelo Colectivo Cal e Sociedade Harmonia Eborense, no dia 22, são os outros espetáculos de teatro previstos.

O Noites na Nora inclui ainda uma oficina de teatro para jovens dos 13 aos 18 anos, que começa na quarta-feira, antes do arranque oficial do evento, no Cineteatro Municipal, e tertúlias, entre 13 e 23 de julho, de quarta a sexta-feira, no Espaço Nora.

Segundo a organização, devido à pandemia de covid-19, todos os eventos têm lotação limitada de pessoas de acordo com a capacidade dos espaços e a entrada e permanência nos recintos obriga ao uso de máscara, etiqueta respiratória, higienização das mãos e distanciamento social.