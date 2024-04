O programa comemorativo, construído pela Câmara Municipal de Sines, em parceria com várias entidades locais, tem como principal foco a noite de 24 e o dia 25 de Abril, com “grandes eventos em espaço público”.

Entre as iniciativas previstas, está o espetáculo “Levante”, da companhia Teatro do Mar, com a participação da comunidade local, apresentada pelos organizadores como “uma criação de grande escala” que irá percorrer, na noite de 24, as ruas do centro histórico e terminar na baía de Sines”.

Sob direção artística da encenadora Julieta Aurora Santos, o espetáculo, que é uma espécie de “manual para uma revolução”, conta igualmente com “um bailado aéreo sobre o mar”, a cargo da companhia espanhola Sylphes Aerial Ballet.

Segue-se, às 00h00 do dia 25, ainda na baía de Sines, um espetáculo de fogo de artifício para dar “as boas-vindas ao Dia da Liberdade”, e o concerto do DJ Kura para prolongar a festa.

Na noite de dia 25, as comemorações incluem um concerto do cantor e compositor Paulo de Carvalho, autor da canção “E Depois do Adeus”, uma das ‘senhas’ da Revolução dos Cravos.

Outro dos destaques do programa recai na iniciativa “José Afonso - Música e Liberdade”, que, entre os 16 e 19 deste mês, recorda “a memória de um dos mais geniais músicos portugueses”, com uma exposição, apresentações de livros, palestra e concerto por Filipa Pais no Centro de Artes de Sines (CAS).

Também o Arquivo Municipal vai contribuir “para a memória da revolução e da vida local nesse período”, com a realização da Tertúlia da Liberdade, no dia 20, às 14h30, na Sala das Armas do Castelo, e a apresentação do livro “Projeto Sines”, de Maria Fernanda Rollo e Pedro Serra, no dia 26, às 17h00, no CAS.

Ainda na área da cultura, o público pode visitar a exposição “Liberdade? Ou Liberdades”, patente no CAS, entre os dias 23 e 30, que mostra “como esta data pode ser apropriada por um grupo de jovens artistas da região”.

A cerimónia do hastear da bandeira nos Paços do Concelho, às 10:00, e a Sessão Solene da Assembleia Municipal comemorativa da data, às 11h00, no auditório do CAS, são também pontos altos do programa de dia 25.

As comemorações incluem ainda cinema, literatura, teatro, dança, uma mostra gastronómica da Associação de Comércio Local de Sines e provas desportivas organizadas pelos clubes locais.