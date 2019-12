O concerto do músico australiano Ziggy Alberts em Lisboa, em maio de 2020, mudou do Teatro do Bairro para o Capitólio, “devido à elevada procura” de bilhetes, anunciou hoje a promotora Ritmos.

“Devido à elevada procura, o concerto de Ziggy Alberts, marcado para dia 01 de maio no Teatro do Bairro, em Lisboa, terá lugar no Capitólio”, refere a promotora num comunicado hoje divulgado.

Este concerto do cantor e compositor australiano, que aos 25 anos contra com cinco álbuns editados, será o seu primeiro em Portugal.

Os bilhetes adquiridos para o Teatro do Bairro são válidos para a nova sala.