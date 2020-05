O concerto dos Iron Maiden no Estádio Nacional, em Oeiras, marcado para 23 de julho, foi adiado para o próximo ano. O regresso da banda fica, assim, marcada para dia 21 de junho de 2021.

Em comunicado, a Prime Artists adianta que os bilhetes já adquiridos mantêm-se válidos para a nova data.

"É com pesar que anunciamos que, de acordo com as recomendações da Direção Geral da Saúde em resposta à pandemia do novo coronavírus, o concerto dos Iron Maiden inserido na digressão 'Legacy of the Beast' e agendado para 23 de julho de 2020, no Estádio Nacional, foi adiado para 21 de junho de 2021. Os convidados especiais Within Temptation e a banda de suporte Airbourne estão confirmados nesta nova data. Os bilhetes já adquiridos mantêm-se válidos", explica a promotora.