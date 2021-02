"A atual situação de saúde pública, que levou ao encerramento das salas de espectáculo, obriga João Gil e os convidados Ana Bacalhau, António Zambujo, Elida Almeida, Jorge Palma e Tatanka, a adiarem novamente as cinco noites do espetáculo 'Caixa de Luz', inicialmente agendadas de 27 a 31 de janeiro, e depois re-agendadas de 3 a 7 de Março, para os dias 14, 15, 16, 17 e 18 de abril", escreve a Sons em Trânsito, no comunicado hoje divulgado.

Os espetáculos são apresentados como uma "residência artística", que conjuga "histórias e estórias", com o palco a acolher uma "Caixa de Luz", onde João Gil atuará com a participação dos cinco convidados, originalmente um por noite.

De acordo com Sons em Trânsito, os bilhetes previamente adquiridos darão acesso automático às novas datas.