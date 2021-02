É a segunda vez que os espetáculos do músico são adiados, por causa da situação pandémica da COVID-19.

Inicialmente marcados para o final de 2020, tinham sido reagendados para abril e maio deste ano, mas a promotora justifica o novo adiamento com a "grande incerteza sobre como irão decorrer os próximos meses, nomeadamente no que se refere a questões relativas à realização de espetáculos".

Os três concertos eram a 29 de abril no Porto, a 30 de abril no Estoril (Cascais) e a 2 de maio em Ponta Delgada, nos Açores. Foram alterados para 18 de março de 2022 no Estoril, 19 de março no Porto e 21 de março em São Miguel.