Em comunicado enviado à agência Lusa, este município do distrito de Castelo Branco explica que o objetivo da iniciativa "é evocar o espírito da época, fazendo da igreja de cada freguesia o cenário de uma música de Natal e encurtando distâncias através da sua transmissão online, em direto e em simultâneo, na rede social Facebook do município de Vila Velha de Rodão".

"Perante a impossibilidade de realizar os tradicionais concertos de Natal devido à pandemia de covid-19, o município de Vila Velha de Ródão vai promover a transmissão ‘online', no dia 23 de dezembro, às 18:00 horas, de um pequeno concerto natalício pela Banda Filarmónica Retaxense, que conta com atuações em cada uma das igrejas das sedes de freguesia do concelho", lê-se na nota.

Após a emissão em direto, o vídeo das atuações será também disponibilizado no portal e nas redes sociais da câmara de Vila Velha de Ródão.

Este evento insere-se no Festival das Artes da Beira Baixa e decorre no âmbito do projeto Beira Baixa Cultural, promovido pela Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa e cofinanciado pelo Centro 2020, Portugal 2020 e FEDER (Fundo Desenvolvimento Regional).