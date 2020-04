A programação de concertos online é vasta e espalhada por todo o mundo. Do outro lado do oceano Atlântico, os diretos dos artistas nas redes sociais têm conquistado milhões de espectadores, batendo recordes mundiais, como foi o caso de Marília Mendonça.

Este fim de semana, a Heineken Brasil promoveu um festival caseiro Home Sessions em direto no Facebook, Instagram e Youtube. Silva foi o protagonista do evento online, que também contou com a participação de Clarice Falcão, Tássia Reis e Duda Beat.

A abertura da transmissão online ficou a cargo de Clarice Falcão, que arrancou o concerto com o tema "- O After do Fim do Mundo".

Já Silva teve a missão de fechar o festival Home Sessions. O músico brasileiro apresentou alguns temas do seu último álbum, como "Fica Tudo Bem" ou "Prova dos 9".

Veja o festival: