Focados em dar a conhecer os talentos nacionais em seis categorias diferentes – fotografia, ilustração, escrita, cinema, música e videojogos –, a FNAC e a Repsol têm 10 mil euros para oferecer aos vencedores de cada área, num total de 60 mil euros.

"Acreditamos que é preciso dar espaço e palco ao talento nacional, de forma a contribuir para a difusão cultural no País” refere Inês Condeço, Diretora de Marketing da FNAC Portugal. "É preciso incentivar as pessoas a mostrarem e viverem as suas artes”. “Mais do que um concurso de talentos, este programa é uma plataforma de inclusão que cultiva a diferença e abre uma janela a jovens e promissores talentos", remata.

Para participar na eleição dos vencedores, a FNAC conta com um júri ligado à Cultura e Artes - Leonor Teles, Paulo Trancoso, Tiago Guedes e Paulo Viveiros para a categoria cinema; Conceição Garcia, Dulce Cardoso, Afonso Cruz e João Tordo para a área da escrita; Henrique Amaro, Lia Pereira, Luís Oliveira e Rui Miguel Abreu para a música; Mário Cruz, Augusto Brázio, Francisco Feio e Sérgio B. Gomes para a fotografia; Ricardo Flores, João Aires de Matos, André Santos e Mafalda Duarte no júri de videojogos; e Leonor Zamith, Bernardo Carvalho, Catarina Sobral e João Fazenda para a ilustração.

"A juntar aos 10 mil euros entregues ao vencedor de cada categoria, existem ainda outros prémios, tanto para os vencedores como para aqueles que recebem as menções honrosas", destaca a FNAC.

Os interessados podem obter mais informações e inscrever-se para participação até dia 30 de abril, em fnac.pt/novostalentos.