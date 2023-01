O condutor do carro que abalroou veículo em que seguia a cantora Claudisabel terá acusado uma taxa de álcool no sangue considerada crime, adianta o Jornal de Notícias na edição desta segunda-feira, dia 2 de janeiro.

De acordo com o jornal, o homem de 50 anos realizou no local um teste de álcool, tendo acusado um valor a 1,2 gramas por litro. A taxa configura crime, punível com pena de prisão até um ano.

O JN avança ainda que foi realizada uma contraprova em ambiente hospitalar, mas os resultados só deverão ser conhecidos nas próximas semanas.

O condutor poderá ser acusado de homicídio por negligência grosseira - o crime é punível com até cinco anos de prisão.

Nas declarações à Lusa, o comandante dos bombeiros realçou que o carro em que seguia a cantora capotou na sequência da colisão e que as operações de socorro implicaram a realização de “trabalhos de desencarceramento e salvamento avançado”.

O óbito da cantora foi declarado no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém, adiantou, referindo que o corpo foi transportado para a morgue desta unidade hospitalar.

Segundo uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, o acidente, para o qual foi dado alerta às 1h55, envolveu a colisão de dois automóveis ao quilómetro 85 da A2, provocando ainda um ferido ligeiro.

As operações de socorro mobilizaram 12 veículos e 24 operacionais, com a intervenção dos Bombeiros de Alcácer do Sal, VMER do Hospital do Litoral Alentejano, Brisa e GNR.