Os “50 artistas selecionados pelo júri da Contextile 2022 para a Exposição Internacional da Bienal de Arte Têxtil Contemporânea” são oriundos de 34 países, e foram selecionados através de um concurso que contou com "um número recorde” de propostas, explicou a organização, num comunicado enviado à agência Lusa.

“Foram mais de 1.500 as obras avaliadas nos últimos dias pelos jurados. Nunca tinham sido tantos os artistas a candidatarem-se a expor as suas obras na Contextile. Os 1.505 trabalhos de 1.250 artistas (de 74 países), significam um aumento de 40% face à última edição da bienal”, referem os organizadores.

A Contextile frisa que “a quantidade e qualidade das obras dificultou a tarefa” do júri, composto por Lala de Dios (professora de História de Arte e do Têxtil, curadora), Janis Jefferies (professora emérita de artes visuais, curadora, escritora e artista), Orenzio Santi (professor e artista têxtil), Monika Grasiene (artista, curadora e professora de Arte Têxtil), e Cláudia Melo (diretora artística da Contextile).

“A Exposição Internacional da Contextile 2022 mantém a lógica habitual do evento, com 50 obras de 50 artistas. No entanto, este ano foram também selecionadas cinco intervenções artísticas, de outros tantos artistas, para serem apresentadas em espaços públicos durante a edição 2022 da Bienal de Arte Têxtil Contemporânea”, sublinha a organização.

O Prémio de Aquisição e as Menções Honrosas da Exposição Internacional serão atribuídos no momento de abertura da Contextile 2022, agendada para 3 de setembro, em Guimarães.

“Além das obras selecionadas pelo júri para a Exposição Internacional, o programa integrará os resultados de processos de criação a partir do território, 'talks' e 'workshops', como vem sendo habitual. Mas esta é uma Bienal de contornos especiais, já que coincide com o 10.º aniversário da Contextile, pelo que o programa, que será anunciado em breve, será reforçado”, lê-se ainda no comunicado.