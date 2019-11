"Quando José nasceu, o avô, que era alfaiate, ofereceu-lhe uma manta", lê-se na primeira página.

Com o passar dos anos, José não quis separar-se da manta, pelo que o avô foi transformando o tecido em peças de vestuário, acompanhando o crescimento do neto, até só ter o suficiente para forrar um botão.

"O botão acaba por desaparecer, e contra todas as probabilidades, o avô do José surpreende-o uma vez mais, conseguindo algo a partir do nada e fazer aquela manta durar para sempre", resume-se na sinopse.

"A Manta do José", com edição da Bruaá, é ilustrado pela autora espanhola Raquel Catalina, em estreia no panorama português.

Miguel Gouveia assina o primeiro livro pela Bruaá, a editora que fundou em 2008.