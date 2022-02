O espetáculo que reuniu 18 mil pessoas na Super Bock Arena, no Porto, e no Campo Pequeno, em Lisboa, regressa às mesmas salas. No dia 4 de março, Pedro Teixeira da Mota e Carlos Coutinho Vilhena atuam a norte e no dia 12 de março sobem ao palco da sala lisboeta.

"A procura foi tão grande, que a dupla não quis deixar de fora os fãs que não conseguiram adquirir bilhetes a tempo e desta forma, volta a repetir o feito, em dose dupla", frisa o comunicado.

"Conversas de Miguel" ao vivo junta "ao mesmo tempo em palco Pedro Teixeira da Mota e Carlos Coutinho Vilhena, num espetáculo que não se pode bem considerar um podcast ao vivo": "Há conversa aleatória sim, mas também pode haver stand up, insultos, desafios, danças de salão, surpresas e, quem sabe, uma análise de Miguéis. Para quem quer repetir a dose, na esperança de voltar a ser novamente feliz, o mais provável é voltar a ser surpreendido".