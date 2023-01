De acordo com esta programação, o aniversário do Rivoli também será associado à celebração dos 35 anos do Teatro de Marionetas do Porto, com o espetáculo “Como um carrossel”, e incluirá a dupla brasileira Trypas Coração.

Está ainda previsto um concerto do quarteto Máquina Magnética da Sonoscopia, e o lançamento do 10.º volume dos Cadernos do Rivoli, centrado exclusivamente na dança.

Nos dias 20 e 21 de janeiro, às 21:30, o Grande Auditório do Rivoli recebe “Mystery Sonatas/for Rosa” (2022), um espetáculo que junta o desenho coreográfico de Keersmaeker com música do conjunto Gli Incognitie, e direção musical da violinista francesa Amandine Beyer.

Escritas por volta de 1676-1678, por Heinrich Ignaz Franz Biber, as "Sonatas do Mistério" [“Mystery Sonatas”], também conhecidas como as "Sonatas do Rosário", traduzem os 15 mistérios da vida de Maria. Compostas para a prática religiosa, estão associadas à representação católica do Mistério, assente na oração do Rosário e nas três voltas do 'Terço' que a compõem - que se traduz igualmente numa corrente de contas de suporte à oração -, congregando as principais orações marianas (Avé Maria, Salve Rainha), intercaladas pelo Pai Nosso.

O conjunto de sonatas, à semelhança da oração católica, encontra-se dividido em três ciclos - cinco sonatas alegres, cinco dolorosas e cinco sonatas gloriosas -, num conjunto de 15 peças para violino e baixo contínuo, a que se junta um Passacaglia final.

Esta apresentação irá acontecer no Rivoli do Porto em coapresentação com a Culturgest, em Lisboa, que recebe a peça da coreógrafa Anne Teresa de Keersmaeker, igualmente com Beyer, por sua vez, nos dias 25 e 26 de janeiro.

No pequeno auditório do Rivoli, nos dias 21 e 22, às 16:00 e 15:00, respetivamente, o Teatro de Marionetas do Porto assinala também 35 anos de percurso com “Como um carrossel”, que conta a história de uma menina que vai crescendo, numa espécie de viagem ao longo da qual muitas perguntas são lançadas e estimulam a sua relação com o mundo.

Escrito e encenado por João Paulo Seara Cardoso, em 2006, o espetáculo tem por base o texto “Como um carrossel à volta do sol”, e nesta nova versão foram incluídos momentos em língua gestual portuguesa, para ampliar o alcance de público. O espetáculo será apresentado à comunidade escolar nos dias 18, 19 e 20.

No dia 21, às 18h00, vai ser lançado, no Café Rivoli, o 10.º volume dos Cadernos do Rivoli, centrado exclusivamente na dança e, pela primeira vez, em formato bilingue, dirigido ao registo desta arte, da sua historiografia, aos seus criadores e pensadores.

A partir das 23h30 desse dia, decorre o 'live act' de Trypas Corassão, a dupla brasileira composta por Tita Maravilha e Cigarra, resultado de um projeto estético e político de criação híbrida entre música eletrónica e performance, com músicas do Brasil e do mundo, do funk ao jungle, reunindo a cultura pop e tradicional popular e 'samples' históricos.

No domingo, dia 22, a encerrar o 91.º aniversário, às 17h00, será apresentada a proposta da Sonoscopia Máquina Magnética: um quarteto em que a eletrónica digital do duo de Miguel Carvalhais e Pedro Tudela - também conhecido por @c - encontra os instrumentos percussivos customizados de Gustavo Costa e a luz e vídeo em tempo real de Rodrigo Carvalho.

Em palco, irão cruzar-se “perspetivas musicais que têm como ponto comum a experimentação, e que renovam as linguagens das vanguardas musicais”, segundo a programação.

O programa de aniversário é totalmente gratuito, mediante levantamento de bilhete, no máximo de duas pessoas nos dias das sessões, a partir das 10h00, na bilheteira do Rivoli, ou online, enquanto a entrada na festa da dupla Trypass Corassão e no lançamento dos Cadernos do Rivoli é livre, até à lotação do espaço.