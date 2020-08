As cartas de amor

A outra jóia do leilão de setembro é uma coleção de 22 cartas de amor assinadas por Tupac Shakur e endereçadas à sua namorada Kathy Loy, que remetem à sua adolescência em Baltimore.

Tupac - autor de sucessos como "California", "Changes", "Dear Mama" e "All Eyez On Me" - também morreu assassinado, alguns meses antes de Biggie. As mortes destes dois gigantes do hip hop continuam sem resolução.

As 42 páginas de mensagens íntimas escritas à mão pelo adolescente oferecem um retrato vulnerável de um Tupac apaixonado, com vontade de ouvir o seu coração, mas ao mesmo tempo com medo de perder o seu amor adolescente.

O preço estimado das cartas oscila entre os 60.000 e os 80.000 dólares.

O leilão procura traçar o desenvolvimento do hip hop desde o seu nascimento no final dos anos 1970, passando pela sua era dourada em meados dos 1980 até meados dos 1990, até aos dias atuais.

Uma parte das arrecadações irá para organizações de caridade, incluindo o programa de música e DJ "Building Beats", dedicado a jovens de comunidades carentes.