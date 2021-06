Nina Miranda é uma cantora e compositora inglesa que nasceu no Brasil, já passou pelas bandas Smoke City e Shirft e Zeep, e trabalhou com artistas como Da Lata, Nitin Sawhney, António Chainho, Faze Action, Robert Miles e Jan Wobble, entre outros. Participou em três temas de "Cosmorama", nos quais se inclui “Reverie“, o segundo single de apresentação do disco.

Os Beautify Junkyards lançaram “Cosmorama” em janeiro de 2021, com participação não só de Nina Miranda, mas também de Alison Bryce, da banda norte-americana Lake Ruth, e do harpista Eduardo Raon.

O concerto vai marcar a estreia da cantora Martinez, recentemente integrada na banda. O álbum tem 11 canções do músico britânico Paul Weller, com uma longa carreira a solo, depois de ter marcado a cena pop britânica com as bandas The Jam e The Style Council.

A banda portuguesa foi convidada do programa de Jo Whiley da BBC e está na edição de junho da revista MOJO.

Os Beautify Junkyards são compostos por João Branco Kyron, na voz e nos sintetizadores, Helena Espvall, no violoncelo, na flauta e na guitarra acústica, João Moreira, na guitarra acústica e nos sintetizadores, Sergue Ra, no baixo, António Watts, na bateria e na percussão, e Martinez, na voz.

Os bilhetes para a apresentação de “Cosmorama” no Teatro da Trindade Inatel já se encontram disponíveis para compra 'online'.