Revelando que este musical não é “completamente feliz”, sendo até um “bocadinho deprimente”, André Godinho confessou, contudo, que “podia ser pior”.

O cocriador lembrou que, por norma, as reuniões de anónimos são locais onde as pessoas partilham problemas, inseguranças e dependências sendo, desde logo, um sítio difícil, daí não ser um espetáculo “completamente feliz”.

Em cena, a personagem André toma a iniciativa e diz, no primeiro ato: “Olá a todos. Eu sou o André e sou artista”, a quem todos em coro respondem “Olá André”.

André, que assume a liderança das reuniões, acrescenta que “não pratica há sete anos” e, depois de se ouvirem palmas, realça que este é um “espaço de segurança, um lugar seguro” onde podem partilhar as suas inseguranças e medos, mas também as suas conquistas.

“Mas este lugar é sobretudo um lugar onde partilhamos a vida. A vida é o bem mais precioso que temos. A vida acima de tudo”, sublinha.

A criadora e atriz Paula Sá Nogueira assumiu que “ali” não há nada de positivo, mas tal como André Godinho ressalvou que “podia ser pior”.

“Ali expõe-se o problema de que, quando por circunstâncias exteriores ao individuo, ele é levado a desistir daquilo que faz por não ter condições para poder continuar a ser quem é”, disse.

Paula Sá Nogueira acrescentou que o espetáculo não tem como objetivo transmitir mensagens, mas sim reflexões sobre as dificuldades e preocupações quotidianas.

“Could Be Worse: The Musical” é a mais recente colaboração do coletivo Cão Solteiro com André Godinho, depois de “Play, the Filme” (2011), “Day for Night” (2014) e “We´re Gonna Be Alright” (2017).