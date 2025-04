Em reunião pública da câmara, a atribuição da Medalha de Mérito Cultural da Cidade de Lisboa a Sérgio Godinho, em celebração dos seus 80 anos de idade, que completa este ano, em 31 de agosto, foi proposta pelos vereadores dos Cidadãos Por Lisboa (eleitos pela coligação PS/Livre) e foi aprovada com 16 votos a favor e uma abstenção.

Estas propostas de atribuição de Medalhas da Cidade são votadas por escrutínio secreto.

Na proposta apresentada, os Cidadãos Por Lisboa (CPL) referem que Sérgio Godinho “é todo um mundo num só ser: poeta, escritor, compositor, cantor, ator, cidadão sempre empenhado”.

“Partiu de Portugal com 20 anos, recusando assim fazer a guerra colonial. Saiu do país porque queria mais mundo”, indicam os CPL, referindo que Sérgio Godinho viveu em Genebra, Paris, Amesterdão e Brasil, e regressou a Portugal após a Revolução do 25 de Abril de 1974, tendo “um papel fundamental no panorama da música popular portuguesa e música de autor, trabalhando estreitamente com Zeca Afonso, Fausto Bordalo Dias, entre outros”.

“Tornou-se autor de algumas das canções mais unanimemente aclamadas da música portuguesa e de uma beleza extraordinária: ‘Com Um Brilhozinho Nos Olhos’, ‘O Primeiro Dia’, ‘É Terça-Feira’, ‘Liberdade’ ou ‘A noite passada’; ‘Espetáculo’, ‘As certezas do meu mais brilhante amor’, ‘Que força é essa?’, ‘Grão da mesma mó’ ou ‘Os Amigos de Gaspar’ - que, juntamente com tantas outras, fazem parte da nossa vida coletiva e da vivência privada de cada um de nós. Abraçam-nos como banda sonora dos nossos percursos”, enaltecem os CPL, acrescentando que já são 54 anos de carreira, com mais de 35 álbuns “inúmeras canções” e “incontornáveis prémios”.

Relativamente à atribuição da Medalha de Honra da Cidade à antiga primeira-dama Manuela Eanes, sob proposta do presidente da câmara, Carlos Moedas (PSD), houve 16 votos a favor e uma abstenção.

“Ao longo de toda a vida, Manuela Eanes falou com firmeza e sem filtros sobre a pobreza e maus-tratos infantis, rompendo com tradições, nomeadamente relativamente ao papel da primeira-dama, o qual usou em prol das causas sociais”, destaca a proposta, que indica que a esposa do antigo Presidente da República António Ramalho Eanes é uma “figura indelével da sociedade”, que impactou o país e a cidade de Lisboa.

Nascida em Almada, em dezembro de 1938, Manuela Eanes licenciou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, “momento em que despontou e se tornou visível a sua vocação para as causas sociais, tendo sido presidente da Juventude Universitária Católica”. Nas décadas de 60 e 70 esteve ligada ao Ministério da Saúde e Assistência, nomeadamente ao Instituto das Obras Sociais, e enquanto primeira-dama fundou, em 1983, o Instituto de Apoio à Criança (IAC), que se dedica à promoção e defesa dos direitos da criança.

Também proposta pelo presidente da câmara, a atribuição da Medalha de Honra da Cidade ao neurologista e neurocientista António Damásio foi aprovada por unanimidade, com 17 votos a favor.

António Damásio nasceu em Lisboa, em fevereiro de 1944, licenciou-se em Medicina pela Universidade de Lisboa, onde começou a mostrar o seu interesse pelo funcionamento do cérebro, e doutorou-se mais tarde em neurologia, tornando-se “um dos neurocientistas mais influentes do mundo”, enaltece Carlos Moedas.

Para atribuição desta homenagem, destaca-se o percurso profissional enquanto estudioso de neurobiologia do comportamento humano e investigador das áreas cerebrais responsáveis pela tomada de decisões e conduta, inclusive a “realização de pesquisas inovadoras que puseram em causa a visão tradicional de que a razão e a emoção são processos separados”.

Atualmente, o executivo da Câmara de Lisboa, que é composto por 17 membros, integra sete eleitos da coligação "Novos Tempos" (PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança) - que são os únicos com pelouros atribuídos e que governam sem maioria absoluta -, três do PS, dois do PCP, três do Cidadãos Por Lisboa (eleitos pela coligação PS/Livre), um do Livre e um do BE.