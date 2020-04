A “difícil decisão” foi anunciada hoje em comunicado na página oficial na rede social Facebook da Associação ILGA Portugal – Intervenção Lésbica, Gay, Bissexual, Trans e Intersexo, e tomada em colaboração com a Câmara Municipal de Lisboa e a EGEAC, a empresa municipal que gere os espaços e atividades culturais municipais.

“A Associação traçou um conjunto de cenários que tiveram em conta não só a saúde e segurança dos milhares de pessoas que participam anualmente neste evento integrado na programação das Festas de Lisboa, como também a limitada capacidade de ação de todas as parcerias e apoios envolvidos, concluindo que este ano a realização do Arraial Lisboa Pride seria incompatível com o momento em que vivemos, mesmo num cenário de achatamento da curva de contágio e da diminuição do número de pessoas infetadas, na linha do comunicado pela Câmara Municipal esta semana”, lê-se no comunicado.