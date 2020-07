"O panorama britânico tem sido um dos maiores sucessos do país do ponto de vista social, cultural e económico nestes últimos dez anos", destacam os signatários.

Mas sem que se preveja o fim das medidas de distanciamento físico e sem apoio financeiro, "o futuro dos espetáculos e festivais e o futuro de centenas de milhares de pessoas que vivem disso anuncia-se sombrio".

"Até que estas empresas possam voltar a trabalhar, o que ocorrerá provavelmente o mais tardar em 2021, o apoio do governo será crucial para impedir quebras em massa e o fim desta indústria de primeiro plano no mundo", acrescentam.

Os signatários pedem uma agenda para a reabertura das salas de concertos com um plano de apoio e o acesso a um dispositivo de crédito, assim como a isenção total do IVA sobre as vendas de bilhetes para os espetáculos.

Segundo um estudo acrescentado à carta aberta, o setor tem 210.000 empregos e as suas empresas representaram 4,5 mil milõess de libras esterlinas em 2019 (5,6 mil milhões de dólares).

A cantora Dua Lipa, "orgulhosa" por ter se apresentado tanto em pequenos locais quanto em grandes palcos, passando por festivais, destacou em comunicado que a possibilidade para outros artistas britânicos "de seguir o mesmo caminho está em perigo" sem a ajuda dos poderes públicos.

Já Liam Gallagher, "impaciente" por tocar para os seus fãs, afirma que é preciso apoiar a indústria dos espetáculos e as pessoas formidáveis que a tornam possível, "até que possamos voltar a tocar no palco".