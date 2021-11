O concerto de Bárbara Bandeira no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, agendado para dia 6 de novembro foi adiado para o final do mês - espetáculo irá acontecer no dia 28 de novembro, às 20h00.

"Em virtude de alguns elementos da equipa da Bárbara Bandeira terem testado positivo ao COVID-19, e apesar de se encontrarem todos bem de saúde, por cumprimento das orientações da Direção Geral de Saúde terão de fazer um período de quarentena", explicou Everything is New

Em comunicado, a promotora sublinha que a "artista lamenta imenso mais este adiamento, mas não há outra solução possível, a fim de salvaguardar o bem estar de todos os intervenientes, do público e a saúde pública, ainda afectada pelo período pandémico que vivemos".

Os bilhetes já adquiridos para as datas 23 de maio de 2020, 20 de março de 2021 e 6 de novembro de 2021 mantêm-se válidos para a nova data, não sendo necessário proceder à troca dos bilhetes.

"Para mais informações de bilheteira contatar ticketing@everythingisnew.pt", frisa a promotora.