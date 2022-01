As sessões do espetáculo "Aquilo que ouvíamos", de Joana Craveiro, marcadas para esta semana no Porto foram canceladas devido ao isolamento profilático de um elemento do elenco, foi hoje anunciado.

"Aquilo que ouvíamos" ficaria em cena no Teatro Carlos Alberto entre hoje e domingo, mas as sessões foram canceladas.

Segundo o Teatro Nacional São João, os espectadores que compraram bilhetes para este espetáculo serão contactados ou podem entrar em contacto com os serviços de bilheteira para garantir a troca ou o reembolso.

Com texto e direção de Joana Craveiro, pelo Teatro do Vestido, “Aquilo que Ouvíamos” tem cocriação e interpretação de Estêvão Antunes, Inês Rosado, Joana Craveiro e Tânia Guerreiro.

O espetáculo é descrito como uma viagem por histórias pessoais da relação com a música alternativa dos anos 1980 e 1990.