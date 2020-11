A cantora Dolly Parton doou um milhão de dólares (843 mil euros) para apoiar a investigação científica da Moderna em prol da criação de uma vacina contra a COVID-19. Esta semana, a empresa de biotecnologia anunciou que dados provisórios indicam que a sua vacina contra o novo coronavírus tem uma eficácia de 94,5% na redução do risco de contrair a doença.

Segundo o The Guardian, a artista norte-americana decidiu avançar com a contribuição depois de conversar com o seu amigo Naji Abumrad, investigador no Instituto de Infecção, Imunologia e Inflamação da Universidade de Vanderblit no Tennessee, que lhe explicou os detalhes sobre "os avanços entusiasmantes" do laboratório. O jornal avança ainda que Abumrad e Dolly Parton se tornaram amigos em 2014, quando a cantora foi assistida depois de um acidente de viação.

"Quando doei dinheiro ao fundo de investigação da COVID-19, só queria que ela funcionasse. E aparentemente funciona. Esperemos por uma cura", escreveu o ícone da música country nas redes sociais.