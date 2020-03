“Mas estou muito preocupado que o que realmente vai acontecer vá exacerbar as desigualdades de rendimentos, que seja ainda mais difícil para os pobres e a classe trabalhadora sobreviver e prosperar no nosso país. Não estou tão familiarizado com as políticas de outros países, mas sei que é uma questão muito importante aqui e estou preocupado com isso”, partilhou.

Em novembro, haverá eleições presidenciais nos Estados Unidos, e John Legend espera que os norte-americanos “consigam ver os inconvenientes [de o país] ter um presidente tão incompetente, tão egoísta e tão mentiroso, que não tem competência para ser o líder da nação mais rica do mundo”.

“Ele simplesmente não devia estar no comando agora, e vê-lo atuar numa crise torna isso ainda mais claro, e espero que os norte-americanos vejam isso”, disse.

Tudo aponta para que Joe Biden seja o candidato Democrata a enfrentar Donald Trump nas eleições de novembro e John Legend espera “que faça um bom trabalho”.

“Espero que ele defenda fortemente a nova direção que o país tem que tomar. Ele vai ganhar as eleições do Partido Democrata e espero que seja capaz de convencer norte-americanos suficientes de que precisamos de uma nova direção”, afirmou.

O setor cultural tem sido um dos principais afetados, a nível mundial, por causa da pandemia da COVID-19, com espetáculos e digressões a serem adiados ou cancelados.

O músico lembra que “começou a atingir a indústria do entretenimento bem cedo, porque a partir do momento que as autoridades dizem às pessoas que não podem juntar-se em grandes grupos, há espetáculos que começam a ser cancelados”.

A próxima digressão de John Legend só começa no verão, em julho na Europa, com uma data em Portugal (3 de julho em Cascais, no EDPCoolJazz), e em agosto e setembro nos Estados Unidos, mas o músico já teve “vários eventos que deveriam acontecer em março, abril e maio cancelados ou adiados”.

“Obviamente que, como um artista de sucesso, tenho uma almofada para enfrentar este tipo de situações. Mas muitas pessoas que têm empregos para pagarem as contas e os ajudar a viver de semana em semana, não têm poupanças ou a almofada que lhes permite não trabalhar durante semanas ou meses seguidos”, salientou, mostrando-se consciente de que “é realmente difícil para muita gente”.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da COVID-19, já infetou cerca de 540 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 25 mil.

Dos casos de infeção, pelo menos 112.200 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com mais de 292 mil infetados e quase 16 mil mortos, é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 8165 mortos em 80.539 casos registados até quinta-feira.

Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.

