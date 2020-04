John Cleese iria despedir-se dos fãs portugueses este ano com uma série de espetáculos no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. Devido à pandemia da COVID-19, a vinda do comediante a Portugal foi adiada para 2021.

"Em virtude da atual situação provocada pela COVID-19, e mediante as recomendações da Direcção Geral de Saúde, os espetáculos de John Cleese estão adiados para junho de 2021", anunciou a promotora Everything Is New em comunicado.

John Cleese é um dos membros dos "Monty Python" e criador e protagonista da série "Fawlty Towers". O comediante britânico fez ainda parte do filme "Um Peixe Chamado Vanda", que lhe valeu uma nomeação para os Óscares.

Os bilhetes já adquiridos mantêm-se válidos para as seguintes datas:

3 de maio de 2020 é válido para o dia 18 de junho de 2021

4 de maio de 2020 é válido para o dia 19 de junho de 2021

5 de maio de 2020 é válido para o dia 20 de junho de 2021

6 de maio de 2020 é válido para o dia 21 de junho de 2021

7 de maio de 2020 é válido para o dia 22 de junho de 2021

Para mais informações poderá entrar em contacto com a promotora através do e-mail ticketing@everythingisnew.pt.