O festival de música de Glastonbury, no Reino Unido, foi cancelado devido ao surto do novo coronavírus. A organização confirmou esta quarta-feira, dia 18 de março, que a 50º edição do evento, marcada para os dias 24, 25, 26, 27 e 28 de junho, não se irá realizar.

"Lamentamos muito anunciar isto, mas vamos ter que cancelar o Glastonbury 2020", escreveram os organizadores no Twitter, frisando que esta é uma "paragem forçada". A organização adianta ainda que os bilhetes já comprados são válidos para a edição de 2021.

"Num momento de incerteza sem precedentes, esta era a nossa única opção viável", frisam.

No comunicado, a organização frisa que estava ansiosa por receber os festivaleiros para o "50º aniversário com um cartaz cheio de artistas fantásticos dos quais estávamos incrivelmente orgulhosos de confirmar".

Taylor Swift, Paul McCartney, Kendrick Lamar, Diana Ross, Fatboy Slim, Dua Lipa, Primal Scream e Manic Street Preachers eram alguns dos cabeças de cartaz do festival britânico.

O festival regressa em 2021.

