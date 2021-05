“Devido à situação causada pela pandemia de COVID-19 e às incertezas na possibilidade e modelo de realização de eventos com a dinâmica do Matosinhos em Jazz, o evento fica assim adiado”, referiu a organização num comunicado divulgado hoje.

Assim, a nova edição do Matosinhos em Jazz fica agendada para julho de 2022, no Parque Basílio Teles, em frente aos paços do concelho.

“São consequências do panorama geral que nos levam a tomar as medidas necessárias para que todos fiquem bem e em segurança, sendo essa a máxima regra da Câmara Municipal de Matosinhos”, afirmou o vice-presidente desta autarquia e responsável pelo pelouro da Cultura, Fernando Rocha, citado na nota de imprensa.

Reforçando que não existiam condições para a realização do Matosinhos em Jazz este ano, o autarca sublinhou que este evento tem vindo a crescer, continuando a ser uma aposta no futuro.

Depois de uma interrupção de vários anos, Matosinhos voltou a acolher este festival de jazz em 2018, tendo tido a sua segunda edição do modelo renovado em 2019 por onde passaram artistas como Joe Armon Jones, Salvador Sobral, Mario Laginha, Coreto Porta Jazz, Ricardo Toscano, Susana Santos Silva, Bruno Pernadas, Elas e o Jazz.

A pandemia de COVID-19 provocou, pelo menos, 3.214.644 mortos no mundo, resultantes de mais de 153,4 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.977 pessoas dos 837.457 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.