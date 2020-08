J Balvin anunciou esta sexta-feira que está infetado com o novo coronavírus. O artista colombiano fez a revelação num vídeo no qual agradece a um galardão dos Premios Juventud, que distinguem a música hispânica.

"Têm sido dias muito difíceis, muito complicados. Pensamos que não nos afeta, mas afetou-me e de forma muito dura. A minha mensagem, para todos os que me seguem, os mais jovens e as pessoas em geral, é que se cuidem e protejam", aconselhou depois de agradecer a distinção, acrescentando ainda que o vírus "é muito perigoso".

O músico que tem contribuído para a popularidade global do reggaeton foi premiado na categoria "Vídeo com um Propósito", pelo videoclip do single "Rojo".