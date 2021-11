Jon Bon Jovi testou positivo à COVID-19 e teve de cancelar um concerto no passado sábado, em Miami, noticiou um jornal local. A Variety acrescenta que o vocalista dos Bon Jovi estava vacinado e que se encontra bem, de acordo com um representante do artista norte-americano.

O cantor deveria atuar no evento "Runaway With JBJ", na Loews South Beach, que incluiria um concerto acústico, uma sessão de perguntas e respostas, fotos com os fãs e uma festa de Halloween.

No ano passado, Dave Bryan, teclista dos Bon Jovi, também havia sido diagnosticado com COVID-19.