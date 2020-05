“Temos um nível de aprendizagem que faz com que se for necessário acionamos o ‘drive-thru’ para fazer mais testes e distribuímos mais máscaras e viseiras. Há um nível de aprendizagem muito relevante com esta experiência”, realça o presidente da Câmara de Leiria.

Os últimos meses de “intenso trabalho de equipa” deixaram “as ‘máquinas’ muito oleadas” para a necessidade de nova resposta. Mas, avisa Gonçalo Lopes, “um regresso ao confinamento”, por causa de um segundo surto, “só pode ser evitado se se tiver um comportamento muito responsável no que diz respeito à proximidade das pessoas em todo o lado”.

O destaque da programação do Dia do Município de Leiria é a transmissão de um concerto de David Fonseca, “Songs from home”, através do Facebook da autarquia, às 22:00 de sexta-feira.

Ao longo do dia, há cerimónias protocolares e transmissão ‘online’ de teatro, contos e visita virtual 3D ao Museu de Leiria. Nas ruas da cidade vai andar na tarde do dia 22 de maio o Comboio d’Artistas Deambulante, com atuações de músicos e apontamentos teatrais.

À noite, o antigo ministro da Cultura Luís Filipe Castro Mendes e o ex-governador civil de Leiria Carlos André participam na tertúlia “O Poeta na Praça - Rodrigues Lobo e a sustentabilidade no planeta", iniciativa que também será transmitida ‘online’ e que integra o Congresso “O futuro da nossa cidade”, da candidatura de Leiria a Capital Europeia da Cultura 2027.