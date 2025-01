A iniciativa do município de Leiria e da Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira arranca já na quinta-feira, com a primeira visita guiada à livraria privada do escritor, que está disposta no edifício da biblioteca do mesmo modo como se encontrava no “Palácio da Rosa”, a sua residência em Lisboa.

Segundo a vereadora da Cultura e Educação do município de Leiria, Anabela Graça, “o legado de Afonso Lopes Vieira, a obra e a biblioteca, são um património que enriquece e valoriza o nosso concelho”.

“Relembrá-lo, dar a conhecer quem foi o poeta e o património cultural e bibliográfico que deixou a Leiria é algo que queremos fazer com regularidade” e é com esse objetivo que surge a Festa do Poeta, “no mês do seu nascimento e da sua partida física”.

Mas, nota a autarca, “a sua presença perpetua-se na obra deixada e na biblioteca municipal, que tem o seu nome”.

O conjunto de atividades programadas pretende, além da divulgação da obra do autor que se destacou na primeira metade do século XX, explorar outras vertentes do seu percurso, sobre o qual “ainda há muito a descobrir”.

“Afonso Lopes Vieira, conhecido essencialmente pelos livros de poesia que publicou, é um homem de cultura multifacetado, que estudou e escreveu sobre música, arte, arquitetura, literatura. Deu a conhecer e vulgarizou Gil Vicente e Francisco Rodrigues Lobos e foi um dos precursores da fotografia artística em Portugal. Mas desconhecemos ainda outras facetas suas”, frisou Anabela Graça à agência Lusa.

O autor “relacionou-se com a elite cultural e política do seu tempo e deixou-nos um espólio documental e bibliográfico que ainda tem muito para nos contar acerca desse período da história portuguesa”, concluiu a vereadora.

Afonso Lopes Vieira nasceu a 26 de janeiro de 1878, em Leiria e faleceu em 25 de janeiro de 1946, em Lisboa. A infância foi vivida em Leiria e, já em idade escolar, foi viver para Lisboa. Formado em Direito pela Universidade de Coimbra, foi relator da Câmara dos Deputados.

A publicação “Para quê?” (1897) marca a sua estreia poética, que o projetou. Também se dedicou à literatura infantil, de que são exemplos marcantes “Animais nossos amigos”, “Bartolomeu Marinheiro” e “Canto Infantil”. Em 1935 demarcou-se da ditadura com o texto “Éclogas de Agora”, edição de autor distribuída pelos amigos próximos, realça a página na internet da Câmara de Leiria.

No âmbito da Festa do Poeta, as visitas guiadas à livraria de Afonso Lopes Vieira acontecem ao longo do mês de janeiro, de segunda a sexta-feira, entre as 14h00 e as 15h00.

No dia 24 de janeiro é entregue o Prémio Literário Afonso Lopes Vieira a Gonçalo David Silva Pinto Azevedo pela obra “Inverso Sentido do Tempo”, integrada na categoria novela e conto.

Uma tertúlia sobre a antologia “Passeio nas minhas terras e outros textos” encerra o programa no dia 25 de janeiro, numa sessão que vai contar com a participação dos investigadores Carlos Fernandes, Cristina Nobre, António da Silva Gordo e Paula Marques.