“Espanha, vocês uniram-se em solidariedade com o ‘Black Lives Matter’ [vidas negras importam] com os Estados Unidos. Temos que seguir juntos contra a covid-19 e o grande impacto nas comunidades mais desfavorecidas, especialmente entre as pessoas de cor. Por favor, unam-se”, escreveu a cantora norte-americana na rede social Twitter, numa mensagem onde mencionou Pedro Sanchez.

Miley Cyrus também se dirigiu aos líderes dos governos da Irlanda e da Holanda, com mensagens semelhantes, assinalando a ligação entre as desigualdades raciais e o acesso aos serviços de saúde, segundo noticia a agência Efe.