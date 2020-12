O cantor e guitarrista Charley Pride, o primeiro negro a conquistar um lugar na Country Music Hall of Fame, morreu no passado sábado, dia 12 de dezembro, em Dallas, no Texas. De acordo com a Pitchfork, o artista de 86 anos faleceu devido a complicações resultantes da COVID-19.

Charley Pride fez a sua última atuação ao vivo no início de novembro, na gala dos prémios da CMA (Country Music Association). Além de interpretar um dos seus maiores êxitos, "Kiss an Angel Good Mornin’", foi homenageado com o prémio de carreira Willie Nelson.

Ao longo da carreira, o cantor editou 47 álbuns de estúdio e chegou à liderança dos tops de vendas com 40 singles.

Entre 1967 e 1987,Charley Pride foi o artista country mais vendido da RCA Records.