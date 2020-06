Chris Trousdale, antigo membro da boy band Dream Street e ator da série "Lucifer", morreu na passada terça-feira, dia de 2 junho, aos 34 anos. O artista estava infetado com o novo coronavírus.

De acordo com o TMZ, o cantor e ator estava internado num hospital em Burbank, na Califórnia, e não resistiu às complicações da COVID-19. O agente do artista confirmou a morte em comunicado, não revelando detalhes.

O músico juntou-se aos Dream Street em 1999 e trabalhou até 2002 com Jesse McCartney, Frankie Galasso, Greg Raposo e Matt Ballinger. " It Happens Every Time" foi um dos maiores sucessos da banda.

Já no pequeno ecrã, Chris Trousdale participou em "Days of Our Lives", "Lucifer" e "Shake It U".