Dave Greenfield, teclista dos The Stranglers, morreu na noite deste domingo, dia 3 de maio. O músico britânico de 71 anos tinha testado positivo à COVID-19. Segundo a BBC, o artista terá sido infectado no hospital onde estava internado devido a problemas relacionados com o coração.

"O Dave esteve sempre presente na banda desde que entrou no final de 1975. O seu teclado mágico foi mundialmente famoso ao longo dos seus 45 anos de carreira nos Stranglers. O Dave era uma pessoa amorosa, amigável e excêntrica que tinha sempre tempo para conversar”, escreve a banda nas redes sociais.

O britânico foi o responsável por escrever um dos maiores sucessos da banda, a canção "Golden Brown".

Os The Stranglers foram formados em 1974, em Inglaterra, e são das bandas com maior longevidade, surgidas no movimento punk e new wave. Baz Warne (voz e guitarra), Jean-Jacques Burnel (baixo) e Jet Black (bateria) formavam o grupo com David Greenfield (teclas e sintetizadores).