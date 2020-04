Artista por trás de temas como “Stacy’s Mom”, “Radiation Vibe”, “Sink to the Bottom”, “Denise” ou “That Thing You Do” (usada no filme com o mesmo nome protagonizado por Tom Hanks e que lhe valeu uma nomeação para Óscar de Melhor Canção), Schlesinger foi também compositor para os palcos e para o pequeno ecrã, com destaque para a série “Crazy Ex-Girlfriend”, com a qual venceu o terceiro Emmy da sua carreira.

Nas redes sociais, multiplicaram-se as notas de pesar do mundo artístico, desde Tom Hanks ao escritor Stephen King, passando pelos apresentadores Stephen Colbert e Jimmy Kimmel, pela comediante Kathy Griffin, pelo ator Elijah Wood ou o músico Ted Leo, entre muitos outros.

Nascido em 1967, Schlesinger cresceu em Nova Jérsia, tendo formado os Fountains of Wayne em 1995, com um antigo colega de turma, Chris Collingwood. A banda editou cinco álbuns e os dois primeiros - "Fountains of Wayne" (1996) e "Utopia Parkway" (1999) - foram especialmente elogiados pela combinação de power pop e rock alternativo.

O músico também fez parte dos Ivy, Tinted Windows e foi compositor e produtor dos Fever High.