É assim praticamente desde que a quarentena provocada pela pandemia COVID-19 começou, em março, tal como acontece noutras zonas da cidade do Porto, por exemplo, no Largo Curso Silva Monteiro, na freguesia de Lordelo do Ouro, onde se criou o movimento “às dez no largo”.

Ao contrário do que acontece em Ramalde, em Lordelo do Ouro a ‘playlist’ é elaborada exclusivamente com temas portugueses, o que motivou já comentários e manifestações de apoio de alguns músicos nacionais. Foi criada uma conta na rede social Instagram, com fotografias e vídeos dos momentos vividos a cada noite, que já tem milhares de seguidores.

Mas em Ramalde o espírito é o mesmo, ou seja, contornar as medidas de afastamento social, sem quebrar as regras da quarentena, cantando músicas variadas nas suas janelas e varandas.

A hora tem sido escrupulosamente cumprida, mas na noite de domingo a voz da fadista Mariza ouviu-se com sete minutos de atraso. Nesses “longos” sete minutos, os vizinhos não pararam de assobiar, gritar e bater palmas, como que a recear que o autor deste convívio habitual entre vizinhos tivesse desistido.

Ninguém se calou e às 22:07 ouviu-se o fado Rosa Branca, interpretado por Mariza, através de uma coluna colocada numa qualquer janela de um dos prédios que circundam aquela zona. A regra é passar apenas uma música.

Em declarações à Lusa, Cristina Matos, moradora na zona e em teletrabalho desde 16 de março, diz que, apesar de não conseguir identificar ao certo de onde vem a música, reconhece que é “um momento de união/cumplicidade entre vizinhos, mesmo que muitos deles nem se vejam e nem se consigam identificar”.

Esta moradora disse que sempre entendeu o momento musical como “uma coisa entre vizinhos”, nunca achou que fosse de homenagem aos profissionais de saúde.