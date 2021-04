O ator e comediante Paulo Gustavo, de 42 anos, testou positivo à COVID-19 há mais de um mês e encontra-se internado nos cuidados intensivos desde o dia 13 de março. Segundo o site G1, o ator brasileiro encontra-se em estado crítico.

Nas redes sociais, o marido de Paulo Gustavo, o médico Thales Bretas, adiantou ainda que quadro clínico do ator é "difícil". "O quadro clínico do meu amor está difícil, mas para ele nada é impossível", escreveu, partilhando uma imagem do Santuário de Nossa Senhora de Fátima.

Paulo Gustavo formou-se na Casa das Artes de Laranjeiras (CAL) no início de 2005, juntamente com Fábio Porchat.

Na televisão, o ator participou em produções como "Vai que Cola", "O Fantástico Mundo de Gregório", "Sítio do Picapau Amarelo" ou "Prova de Amor".