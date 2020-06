A Broadway League ainda não definiu uma data para a retoma de espetáculos, mas oferece reembolsos e trocas de bilhetes para todos os espetáculos até 3 de janeiro de 2021.

A associação disse que está a desenvolver planos para abrir com segurança a atração turística mais rentável de Nova Iorque, incluindo com testes para os espectadores, além de protocolos de limpeza e desinfeção.

As previsões são de que as atuações possam recomeçar no início de 2021.

"A alquimia de 1000 estranhos que se reúnem, estimulando artistas em cima e atrás do palco, será possível novamente quando os teatros da Broadway puderem abrir com segurança", disse Thomas Schumacher, presidente do conselho de administração da Broadway League.

"A segurança do nosso elenco, equipa, orquestra e público é a nossa principal prioridade e esperamos regressar aos nossos palcos apenas quando for seguro fazê-lo", acrescentou.

Juntamente com quase todos os eventos da cidade, os teatros da Broadway fecharam em meados de março, quando 31 produções estavam a ser realizadas e oito se encontravam em ensaios.

Os responsáveis por "Frozen", espetáculo baseado no filme da Disney, já informaram que o encerramento é permanente.

As peças "Hangmen", que ainda não havia sido estreado, e "Who's Afraid of Virginia Woolf? também anunciaram o fecho.