Tim, Carolina Deslandes, Bárbara Tinoco, Agir, Héber Marques e Zé Ricardo vão ser os protagonistas da criação da primeira música online e ao vivo em Portugal.

O inédito grande processo criativo colaborativo está marcado para este quarta-feira, dia 2 de dezembro, no âmbito do “CriaTe ao Vivo” e o tema será o hino do Movimento Cria-Te (movimentocriate.pt), um projeto inspiracional lançado pelo Rock in Rio e a Galp que utiliza a energia mobilizadora da música para promover o conhecimento, desafiando os portugueses a criarem hoje o seu amanhã.

O direto com os artistas em estúdio poderá ser acompanhado no YouTube do Rock in Rio Lisboa (https://www.youtube.com/RockinRioLx) pelas 20h30.

O público poderá acompanhar o processo de criação da melodia e participar em momentos de conversa com os músicos que serão intercalados de momentos musicais espontâneos.

O resultado no final será "Cria-Te", um tema com música e letra originais criadas pelos artistas, inspirado em histórias de transformação dos próprios e enviadas pelo público.

O tema subirá ao palco Galp Music Valley na próxima edição do Rock in Rio, mas antes será criado um videoclipe exclusivo, lançado ainda em dezembro.

Ainda ao longo do dia, os fãs poderão acompanhar tudo através das redes sociais do Rock in Rio Lisboa e da Galp.

Lançado a 10 de novembro e combinando Inspiração, Educação e Música, o Movimento Cria-Te pretende disponibilizar ferramentas aos portugueses para "possam desenvolver conhecimentos sobre si próprios, a relação com os outros e a forma como as suas ações impactam o mundo".