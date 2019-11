No Solar da Música Nova, em Loulé, foi a própria artista que abriu a porta aos jornalistas, num convite a que entrassem no auditório, que, durante uma semana, se transformou na sala de ensaios dos quatro músicos envolvidos na criação do novo disco.

“Uma residência artística era algo que gostava de voltar a experimentar”, revela Cristina Branco, depois da “pequena experimentação” do ano passado na Ponta do Sol, na Madeira. Por isso, quando surgiu o convite da Câmara Municipal de Loulé, não hesitou.

“Queria mostrar outras partes de Portugal e criar 'camada' nas novas músicas, ao mesmo tempo que trabalhamos a componente visual, com a [realizadora] Joana Linda” afirma a cantora.

Era também a oportunidade para dar corpo a Eva Haussman, personagem criada por si, há 15 anos, “para ultrapassar um momento difícil” na vida e que decidiu “trazer para a luz”, neste novo trabalho.