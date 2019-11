A autora, em declarações à agência Lusa, disse que escreveu um livro, ressalvando que “a primeira experiência é falível".

"A essência escapa-se-nos, funde-se com a inutilidade e é preciso reavaliar. Mas vi com prazer redobrado que escrever é arte pura, um desafio ao ato criativo e à própria inteligência, à estética da palavra, do significante e do significado em conjugação tal que faz refletir e encantar. E escrevi este”, contou.

Sobre o romance “Um Símbolo Vivo”, Cristina Cosme disse que se inspirou no pós-25 de Abril, perante “uma geração marcada por uma educação austera e paternalista”, que se vê impelida “a gerir o obscurantismo do passado com um novo mundo e a nova liberdade oferecida”.

Para Cristina Cosme, a obra vencedora “não é um romance linear, há nele vários espaços dramáticos, drásticos, trágicos e adversos, espaços de perturbação mental, de lucidez e de reflexão, contextos situacionais e referenciais, cenários de várias temáticas cuja unidade constitui a procura dos mais elevados anseios”.

“Todos os elementos formais e conceptuais – diz - contribuem para o mesmo fim, para que essa busca encontre respostas. Em simultâneo, existe uma ambiguidade trazida por uma ironia que não se desvenda, um jogo de hipóteses e de mistério que, sendo real, transpõe o real. Um jogo fechado que o leitor tem de abrir e interpretar à sua maneira”, declarou.

“Todas as reflexões sobre a existência humana não passam de hipóteses, não há certezas no mundo do romance. Cabe ao leitor fazer delas as suas certezas ou não”, rematou.

A pintura é outra das suas paixões sobre a qual falou: “Tomou conta de mim, dividiu-me. Exigia a minha atenção horas infinitas de dia e de noite. Era a minha outra inspiração”.

Sobre a pintura disse: “Por muitos anos, foi a minha forma de encontrar uma estética consentânea com a minha conceção de vida”.

Cristina Cosme concluiu o curso de Tecnologias da Pintura a Óleo na Escola Superior de Artes Decorativas da Fundação Ricardo Espírito Santo e, na Sociedade Nacional de Belas Artes, os cursos de Introdução à História da Arte e História da Arte nos Séculos XIX e XX. Desde 1996 que apresenta os seus trabalhos em exposições individuais e coletivas.

Apesar de um “calendário apertado” de exposições, em Portugal e no estrangeiro, a escrita nunca “deixou de estar no centro” das suas aspirações.

“Sempre fez parte de mim, era-me intrínseco, estava lá sempre e nunca a vi como forma de ascenção ou veleidade”, disse.

“Ser-se romancista – revelou - era um passo distante e improvável. Dar esse passo era considerar se outros olhos veriam com agrado o que eu podia produzir, por algum efeito reflexivo ou estético”.

Ao optar por se aposentar do ensino, Cristina Cosme entendeu que “tinha chegado o tempo de escrever com outra convicção, e tornou-se um caso sério".

"A produção literária de grandes romancistas, ensaístas e filósofos deixou-me, ao longo do meu percurso, marcas reveladoras de talentos superiores e são essas as minhas referências", afirmou, destacando, entre muitos, " Marguerite Yourcenar, Franz Kafka, José Saramago ou Eça de Queirós”.

O júri do Prémio Revelação Agustina Bessa-Luís foi presidido por Guilherme d’Oliveira Martins, em representação do Centro Nacional de Cultura, e participaram ainda José Manuel Mendes, pela Associação Portuguesa de Escritores, Maria Carlos Gil Loureiro, pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, Manuel Frias Martins, pela Associação Portuguesa dos Críticos Literários, os autores Maria Alzira Seixo, José Carlos de Vasconcelos e Liberto Cruz, convidados a título individual e, finalmente, o jornalista Dinis de Abreu, em representação da Estoril-Sol.