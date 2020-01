Os Prémios E! Red Carpet foram entregues esta quinta-feira, dia 30 de janeiro, no Museu da Electricidade, em Lisboa. A cerimónia foi conduzida por Ricardo Carriço e contou com a presença de Lee Raftery, Managing Director for EMEA da NBCUniversal International Networks.

Cristina Ferreira foi uma das vencedoras da cerimónia, levando para casa o galardão de E! Red Carpet Mulher. Já Eunice Muñoz foi homenageada com o prémio Carreira.

No mundo da música, Mary N foi a grande vencedora da edição de 2020 dos prémios E! Red Carpet.

Lista de vencedores:

E! Revelação – Isabela Valadeiro

E! Influencer – Ana Rita Clara

E! Carreira – Eunice Muñoz

E! Música – Mary N

E! Icon – Leonor Borges

E! Red Carpet Homem – Paulo Pires

E! Red Carpet Mulher – Cristina Ferreira