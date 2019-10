A quarta edição do CTX Metal Fest vai decorrer no próximo sábado, no Centro Cultural do Cartaxo, com concertos, um “mercado” de metal, ‘workshops’, gastronomia e prova de vinhos, 'performances' e apresentação de fanzine.

Em comunicado, a Câmara do Cartaxo afirma que este festival, que começa às 15:30 de sábado, tem sido o "ponto de encontro entre músicos e público que partilham o gosto pelo Metal enquanto expressão artística". "O palco principal vai acolher cinco bandas nacionais, que vêm ao Cartaxo mostrar o seu trabalho de criação em Black Metal, Symphonic Progressive Death Metal, Symphonic Black Metal e Death Metal", refere a nota, que sublinha a diversidade de iniciativas que acontecerão antes dos concertos, como a exibição do documentário "Um Punk Chamado Ribas", sobre João Ribas, "vocalista de algumas bandas históricas portuguesas de Punk rock", com a presença do autor, Paulo Antunes. O CTX Metal Fest vai contar também com o DJ Opus Diabolicum, que depois da sua atuação no evento estará num bar local, "para dar seguimento à festa numa 'after party'".