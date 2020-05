Após dois meses de encerramento devido à pandemia COVID-19, as duas galerias retomam as duas exposições que tinham patentes desde janeiro, e também a livraria nas instalações da capital vão reabrir aos visitantes, com uso obrigatório de máscara e limitação de entradas.

Na galeria de Lisboa, estará patente a exposição "Lendo Resolve-se: Álvaro Lapa e a literatura", com curadoria de Óscar Faria, centrada na relação de Álvaro Lapa (1939-2006) com a literatura, e que agora se estenderá até 26 de julho, em vez do encerramento em abril, inicialmente previsto.

A mostra está organizada como se de um livro se tratasse: inicia-se com um prólogo, prossegue através de vários capítulos - correspondentes a tópicos recorrentes na produção do artista - e termina com um epílogo.

Nesta exposição foram reunidos quadros, documentos e outros trabalhos de Álvaro Lapa, dando conta das relações entre as dimensões plástica e literária do artista e das criações relacionadas com os 21 nomes homenageados nos seus "cadernos": Homero, Pessoa, Kafka, William Burroughs, Beckett, entre outros escritores maiores, evocados em pinturas realizadas entre 1975 e 2005, um ano antes da morte do artista.